E.ON errichtet an vier deutschen Standorten des Shoppingcenter-Betreibers Unibail-Rodamco-Westfield in den kommenden Monaten insgesamt 308 neue DC-Ladepunkte. Allein am Westfield Centro in Oberhausen sind 100 neue Schnellladepunkte geplant. E.ON gibt bekannt, dass sich das bestehende Angebot an deutschen Standorten von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) durch die Lade-Offensive mehr als vervierfacht. Konkret sind am Standort Westfield Centro in Oberhausen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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