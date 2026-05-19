Wenn die größte Investorenlegende aller Zeiten seit fast vier Jahrzehnten eisern an einer einzigen Aktie festhält, hat das einen Grund. Täglich konsumiert er ihr Produkt, doch hinter den Kulissen geht es um starke Zahlen, einen massiven Burggraben und eine Preissetzungsmacht, die ihresgleichen sucht.Wer Warren Buffett nach seinem ultimativen Lieblingsinvestment fragt, erntet oft ein Schmunzeln und Anekdoten über seinen täglichen Limonadenkonsum - fünf Dosen Cherry Coca-Cola. Menschen lieben Geschichten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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