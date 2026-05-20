Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute die Einführung von zwei neuen Haftpflichtpolicen in der Schweiz bekannt: eine Betriebs- und Produkthaftpflichtpolice für multinationale Unternehmen sowie eine für ausschliesslich Schweizer Unternehmen. BHSI zielt hier auf Schweizer Industrie- und Handelsunternehmen, und zwar im Grosskunden- wie auch im Mittelstandssegment.

Die neuen Policen sind darauf ausgelegt, einen massgeschneiderten, erstklassigen und marktüblichen Versicherungsschutz mit einem klaren und transparenten Bedingungswerk zu bieten. Für multinationale Kunden kann BHSI zudem lokale Policen in mehr als 178 Ländern weltweit bereitstellen.

"Schweizer Unternehmen sehen sich mit einem zunehmend herausfordernden Risikoumfeld konfrontiert. Mit unseren neuen Produkten wollen wir gezielte und massgeschneiderte Lösungen anbieten", sagt Pascal Carrer, Head Casualty bei BHSI Schweiz.

"Diese neuen Haftpflichtpolicen sind der nächste Schritt beim Ausbau unserer Lead-Produktkompetenzen in der Schweiz. Die Einführung spiegelt unser Engagement wider, unseren Kunden langfristige Lösungen für komplexe Risiken anzubieten. Dies gestützt auf unser diszipliniertes Underwriting, unserer ausserordentlichen Finanzkraft und unseren Ansatz' "CLAIMS IS OUR PRODUCT", der darauf abzielt, ein positives Ergebnis für alle Beteiligten zu erzielen", sagte Franco Masciovecchio, Country Manager Schweiz bei BHSI. "Wir freuen uns darauf, unser Team, unsere Produktpalette und unsere Beziehungen zu Maklern, Kunden und Geschäftspartnern in der Schweiz kontinuierlich auszubauen."

Neben der Haftpflichtversicherung umfasst das Angebot von BHSI in der Schweiz Sachschaden- und Betriebsunterbrechungsversicherungen und vorallem Primary Lead Executive First D&O-Haftpflichtversicherungen für Handels- und Industrieunternehmen, Finanzinstitute und Investmentmanager sowie multinationale Versicherungsprogramme.

In der Schweiz firmiert Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) unter dem Namen Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHIIL ist eine in England und Wales eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Registrierungsnummer 3230337, mit Sitz in 4th Floor, The St Botolph Building, 138 Houndsditch, London EC3A 7AW, Vereinigtes Königreich. BHIIL ist eine Tochtergesellschaft der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), einer in Nebraska, USA, ansässigen Gesellschaft, die Versicherungen in den Bereichen gewerbliches Sach- und Unfallrecht, Berufshaftpflicht für medizinisches Personal, Führungskräfte- und Berufshaftpflicht, Transaktionshaftpflicht, Kautions-, See-, Reise-, Programm-, Unfall- und Krankenversicherung, Arbeitgeber-Stop-Loss, Hausrat sowie multinationale Versicherungen anbietet. BHSIC und BHIIL sind Tochtergesellschaften der National Indemnity-Gruppe von Versicherungsgesellschaften von Berkshire Hathaway, die von AM Best mit A++ und von Standard Poor's mit AA+ bewertet wurden. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Sitz in Boston und verfügt über Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcelona, Brisbane, Brüssel, Calgary, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, Mailand, München, Paris, Perth, Singapur, Stockholm, Sydney, Toronto und Zürich.

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