Ein Forschungsprojekt von Fraunhofer ISE und Partnern zeigt, dass fahrzeugintegrierte Photovoltaik die Belastung der Stromnetze erheblich reduzieren kann. Das Konzept lohnt sich besonders im Logistiksektor, da die LKW für Kühlung, Heizung und Hilfsaggregate viel Strom verbrauchen und die Dachfläche groß ist. Durch die Integration von Photovoltaik in Dach, Motorhaube und Seitenwände von Fahrzeugen ("Vehicle Integrated Photovoltaics", kurz VIPV) lassen sich Stromnetze erheblich entlasten. Das zeigt das europäische Forschungsprojekt "Solarmoves", das das Fraunhofer ISE zusammen mit dem Netzbetreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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