Das Münchener Start-up beschleunigt mit KI Prozesse in der Erneuerbaren-Branche. Die mit KI-Agenten von Invertix gemangte Photovoltaik-Kapazität beläuft sich auf 1,8 Gigawatt. Die Pre-Seed-Runde wird von Vireo Ventures geführt. Anlagenalarme bewerten, Leistungsberichte erstellen, Wartungseinsätze koordinieren, Compliance-Vorgaben einhalten: Für diese und weitere Aufgaben hat Invertix seine autonomen KI-Agenten entwickelt. Das Münchener Start-up hat nun in einer Pre-Seed-Runde 1,7 Millionen Euro erhalten. Angeführt wurde die Runde von Vireo Ventures mit Beteiligung des Italian Founders Fund sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland