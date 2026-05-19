DJ Deutsche-Bank-Chef sieht weitere Einsparpotenziale durch KI

DOW JONES--Die Deutsche Bank sieht durch die Nutzung von KI weiteres Einsparpotenzial. "Im November haben wir angekündigt, dass wir operative Effizienzen von rund 2 Milliarden Euro erzielen wollen", sagte Konzernchef Christian Sewing laut seinem am Dienstag veröffentlichten Redemanuskript für die Hauptversammlung, die am Donnerstag kommender Woche in Präsenz in Frankfurt stattfindet. "Und nach dem ersten Quartal dieses Jahres sehen wir sogar noch größeres Potenzial." Er verwies auf den technologischen Fortschritt. "Gerade im Bereich der Künstlichen Intelligenz übertrifft das Tempo die Erwartungen deutlich."

Ein effizienteres Betriebsmodell ist neben Wachstum in ausgewählten Geschäftsfeldern und Kapitaldisziplin einer von drei Hebeln, mit denen Sewing die Eigenkapitalrendite bis 2028 auf mindestens 13 Prozent steigern will, wie er in seiner Rede bestätigte. "Eine Eigenkapitalrendite von 13 Prozent ist für uns die Untergrenze - wir trauen uns deutlich mehr zu", sagte Sewing. Man habe die Ziele bewusst konservativ angesetzt.

Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte Sewing. Die Bank geht weiterhin davon aus, die Erträge in diesem Jahr auf rund 33 Milliarden Euro zu steigern von 32,1 Milliarden im Vorjahr.

Die im ersten Quartal erhöhte Risikovorsorge dürfte sich im Jahresverlauf wieder normalisieren. "Wir haben zudem bewusst etwas mehr Puffer geschaffen, indem wir mit Blick auf die makroökonomischen Risiken zusätzliche Risikovorsorge gebucht haben", sagte Sewing und sprach von der hohen Qualität des Kreditbuchs. "Unsere Portfolios entwickeln sich wie erwartet - auch in Bereichen, die der Markt kritisch sieht. Bei Private Credit etwa haben wir weiterhin keinen Cent verloren."

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May 19, 2026 09:12 ET (13:12 GMT)

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