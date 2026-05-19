Die Deutsche Bank sieht bei ihren Renditezielen weiteres Potenzial. Vorstandschef Christian Sewing will den Konzern mithilfe von Künstlicher Intelligenz effizienter machen und die Kosten weiter drücken. Für Anleger klingt das zunächst vielversprechend - doch die Aktie ist derzeit keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR mehr.Das Wichtigste kurz und knapp• Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sieht beim Sparprogramm von zwei Milliarden Euro noch größeres Potenzial. • Ein wichtiger Hebel ist Künstliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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