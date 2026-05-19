New York - Die US-Börsen sind nach einem verhaltenen Wochenbeginn am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,43 Prozent auf 49.475 Punkte. Er hatte am Vortag als einziges der wichtigen Börsenbarometer mit einem Plus geschlossen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,49 Prozent auf 7.367 Punkte nach unten. Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,48 Prozent auf 28.854 Punkte. Eine Fortsetzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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