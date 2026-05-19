Die OHB-Aktie kennt seit Tagen kein Halten mehr. Auch am heutigen Dienstag schießt der Kurs des deutschen Raumfahrtunternehmens um +20% in die Höhe. Seit Monatsbeginn hat sich der Aktienkurs von OHB mehr als verdoppelt. Was ist da los und wie groß ist die Gefahr, dass diese Kursrakete bald vom Himmel fällt? Ein Science Fiction-Projekt Auslöser des heutigen Kurssprungs der OHB-Aktie ist die Bekanntgabe eines High-Tech-Rüstungs-Joint-Ventures, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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