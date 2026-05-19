Lithium-Aktien fürs Depot: Alphabet: Google & Blackstone | Rheinmetall: Die Wende? | OHB: Kursexplosion

Obwohl Bernstein das Kursziel von Rheinmetall gekürzt hat, bleibt die Einschätzung der Experten bei "Buy". Hinzu kommt die Nachricht, dass der Bund eine LKW-Bestellung in Milliardenhöhe plant. Die Wende im Kurs?Lithium ist zurück - Diese Lithium- und Speicher-Aktien sind einen Blick wert Nicht mehr allein die Nachfrage der E-Auto-Produzenten treibt den Preis für Lithium in die Höhe, auch die Nachfrage der Batterie-Produzenten nimmt kräftig zu. Der riesige Strombedarf für Rechenzentren lässt den Markt für große Stromspeicher rasant wachsen. Wer profitiert mehr davon? Die Produzenten des "weißen Goldes" oder die Hersteller von Batterie-Sepeichersystemen? Wir werfen einen Blick in beide …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran