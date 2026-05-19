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Markus Weingran
19.05.2026 15:27 Uhr
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Lithium-Aktien fürs Depot: Alphabet: Google & Blackstone | Rheinmetall: Die Wende? | OHB: Kursexplosion

Obwohl Bernstein das Kursziel von Rheinmetall gekürzt hat, bleibt die Einschätzung der Experten bei "Buy". Hinzu kommt die Nachricht, dass der Bund eine LKW-Bestellung in Milliardenhöhe plant. Die Wende im Kurs?Lithium ist zurück - Diese Lithium- und Speicher-Aktien sind einen Blick wert Nicht mehr allein die Nachfrage der E-Auto-Produzenten treibt den Preis für Lithium in die Höhe, auch die Nachfrage der Batterie-Produzenten nimmt kräftig zu. Der riesige Strombedarf für Rechenzentren lässt den Markt für große Stromspeicher rasant wachsen. Wer profitiert mehr davon? Die Produzenten des "weißen Goldes" oder die Hersteller von Batterie-Sepeichersystemen? Wir werfen einen Blick in beide …

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© 2026 Markus Weingran
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



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