Die Rheinmetall-Aktie setzt ihre Korrektur fort und verliert heute rund -1,5%. Damit rückt eine wichtige Unterstützungszone erneut in den Fokus. Gleichzeitig bleibt die langfristige Nachfrage nach Rüstungsgütern hoch, kurzfristig dominiert jedoch die Unsicherheit. Gewinnmitnahmen und neue Unsicherheiten belasten Nach der starken Rally der vergangenen Monate steht die Rheinmetall-Aktie zuletzt zunehmend unter Druck. Viele Anleger nutzen die hohen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de