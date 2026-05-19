Nachdem die SAP-Aktie bereits in den letzten drei Handelstagen um gut +9% zugelegt hat, setzt sie sich am Dienstag mit einem weiteren Kursplus von +5% an die Spitze des DAX. Was steckt hinter dem Comeback des deutschen Software-Riesen und wird es noch weitergehen? Gleich drei Kurskatalysatoren Die SAP-Aktie bekommt dieser Tage von gleich Kurskatalysatoren Rückenwind: der Hausmesse Sapphire, der Beteiligung an einem KI-Startup und positiven Analystenstimmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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