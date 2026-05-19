Die Commerzbank-Aktie hielt sich in den letzten Tagen über der Kursmarke von 35 €, schafft es momentan aber nicht über ihr 15-Jahreshoch bei ca. 38 €. Zweifeln Anleger zunehmend am Erfolg der Übernahme durch die UniCredit? Und ist es überhaupt noch ratsam, in die Aktie zu investieren? So läuft die Übernahme bislang Die potenzielle Übernahme der CoBa durch die UniCredit befindet sich aktuell in der heißen Phase. Am gestrigen Montag haben der Vorstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de