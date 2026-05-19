Anleger weltweit schauen auf Microsoft, Palantir oder Nvidia. Am Mittwochabend steht der KI-Gigant mit seinen neuesten Zahlen erneut im Mittelpunkt der Börsenwelt. Doch ausgerechnet in Europa entsteht derzeit still und leise eine völlig andere KI-Story - mit gewaltigem Potenzial.Denn ein europäisches Unternehmen, das bislang kaum jemand auf der Rechnung hatte, sitzt plötzlich mitten im Zentrum des globalen KI-Booms. Dabei geht es nicht um Chips, Software oder Chatbots - sondern um die Infrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär