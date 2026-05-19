Die Aktienmärkte der Schwellenländer und des asiatisch-pazifischen Raums ohne Japan legten 2025 um über 30 Prozent zu - getrieben von KI-Nachfrage in Nordasien, Chinas kosteneffizienten Innovationen sowie einem schwächeren US-Dollar und niedrigeren Zinsen. Aus Sicht von Anuj Arora, Head of Emerging Market & Asia Pacific Equities bei J.P. Morgan Asset Management, bestehen die Chancen auch künftig: "Schwellenländer und der asiatisch-pazifische Raum bieten weiterhin robuste Möglichkeiten, sowohl für Absicherungsgeschäfte als auch für Wachstumsinvestitionen. Die Bewertungen sind auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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