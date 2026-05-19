Der Zulieferer ZF hat eine Sonderprüfung zur Restrukturierung seiner Sparte Division E abgeschlossen. Diese hat zum Ergebnis, dass das Unternehmen aus Friedrichshafen an der Fertigung von Schlüsselkomponenten für die E-Mobilität festhält und auch weiter E-Motoren und Inverter (Wechselrichter) produzieren will. Bekanntlich steckt ZF in einer schweren Krise und hatte im Herbst die Streichung von 7.600 Stellen in der Division Elektrifizierte Antriebstechnologien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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