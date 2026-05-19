In den letzten Monaten hat sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland merklich angespannt. Was sich bereits Ende 2024 abzeichnete, hat sich im Jahr 2025 verfestigt: Eine Insolvenzwelle türmt sich auf. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist auf den höchsten Stand seit rund zehn Jahren gestiegen.Von Holger Clemens HinzAktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis), des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) und von Creditreform zeichnen ein deutliches Bild einer Wirtschaft in der Strukturkrise. Laut den endgültigen Zahlen von Destatis stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2025 um 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 23.900 Fälle. Besonders alarmierend ist die Dynamik: Allein im Dezember 2025 lag das Plus bei 13,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.Das IWH bestätigt diesen Trend und weist darauf hin, dass im ersten Quartal 2026 mit 4.573 insolventen Personen- und Kapitalgesellschaften (ohne Kleinstunternehmen) mehr Insolvenzen gemeldet wurden als in den 20 Jahren zuvor. Der Wert liege sogar höher als im Höhepunkt der Finanzkrise 2009. Neue Daten für den April 2026 zeigen zudem, dass sich die Insolvenzwelle weiter auftürmt. Die 1.776 Insolvenzen vom April übertrafen den Vorjahresmonat nochmal um zehn Prozent und sind damit ...

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