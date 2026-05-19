Der Hedgefonds "The Children's Investment Fund" (Gründer-CEO Chris Hohn) wagt sich erneut an den Börsenbetreiber heran. Die Briten haben ihre Beteiligung wieder deutlich (auf 5,15 %) aufgestockt. Die DEUTSCHE BÖRSE begrüßte dies mit dem Statement, man freue sich auf die Fortsetzung "unseres konstruktiven Dialogs, so wie wir es mit all unseren Investoren tun."
Hocherfreut klingt anders. Es ist zu vermuten, dass TCI bei der bevorstehenden Übernahme der Fondsplattform ALLFUNDS GROUP durch die DT. Börse ein Wörtchen mitreden will - dann bitte (diesmal) deutlich konstruktiv!
Die bestehende Position der Actien-Börse wird weiter gehalten.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Bernecker Daily.
Hocherfreut klingt anders. Es ist zu vermuten, dass TCI bei der bevorstehenden Übernahme der Fondsplattform ALLFUNDS GROUP durch die DT. Börse ein Wörtchen mitreden will - dann bitte (diesmal) deutlich konstruktiv!
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