Der Biotech-Laborausrüster aus Minneapolis hatte allein seit Januar weitere 39 % an Kurswert abgegeben. Gegenüber dem Allzeithoch vom Oktober 2021 gilt die Kursdrittelung; allerdings stand die damalige Übertreibung im Zeichen von Corona. Heute zählt die Aktie (Nasdaq-Kürzel "TECH") mit + 3,6 % klar zum Bereich "Hoffnungsträger".Der jüngste Zahlentermin belegte einen Umsatzrückgang um 2 % auf 311 Mio. $, obwohl im Gechäftsbereich Large Pharma die Erlöse sechs Quartale in Folge prozentual zweistellig ausgebaut wurden. Die Nachfrage aus dem akademischen Bereich stabilisierte sich, doch die Zielkundengruppe "Emerging Biotech" blieb noch einmal unergiebig.Beim bereinigten Gewinn je Aktie gelang mehr als eine Verdopplung von 14 auf 32 Cent. Bei Bruttomargen um 66 % bleiben netto bisher in der Regel um 9 % übrig.Die CEO-Aussage "gut positioniert, um attraktiven Langzeit-Value für die Stakeholder zu liefern" wirkt bei KUV 6 und Forward-KGV 22 (laut CNBC) eigentlich hinreichend belohnt. Die weitere Perspektive sollte stärker konkretisiert werden. Das wäre ein klares Signal, um mit größerem Nachdruck auf die rein thematisch verdiente Kurserholung - oder ggf. Übernahme - zu spekulieren.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.