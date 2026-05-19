Ein internes Sparprogramm soll die angespannte Marge des europäischen Luftfahrt-Riesen Airbus retten. Das Management kürzt die Budgets radikal, da eine zerrüttete Lieferkette die Produktion ausbremst. Doch die Reaktion der Aktie zeigt: Anleger und Investoren trauen dem Braten nicht.Laut Medienberichten ordnete das Management interne Einsparungen von zehn Prozent bei den Sachkosten außerhalb der Produktion an. Betroffen von den neuen Sparmaßnahmen sind vor allem die Verwaltung im kommerziellen Flugzeuggeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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