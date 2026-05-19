Chur - Der Stiftungsrat der Stiftung Stavros S. Niarchos hat auch in diesem Jahr Beitragsgesuche für Projekte aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Soziales behandelt. Über 100 Projekte werden mit einem finanziellen Beitrag unterstützt. Die im Jahr 2000 errichtete Stiftung bezweckt die finanzielle Unterstützung von kulturellen, wissenschaftlichen und sozialen Projekten im Kanton Graubünden sowie von Bündner Institutionen und Personen, die auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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