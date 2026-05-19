Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag mit klaren Gewinnen geschlossen. Neben Signalen von US-Präsident Donald Trump über eine mögliche Entspannung im Nahost-Konflikt boten klare Kursgewinne der Schwergewichte Nestlé und Roche Unterstützung für die hiesigen Indizes. Trump hatte am Vorabend verlauten lassen, dass er einen angeblich für den Dienstag geplanten Angriff auf den Iran vorerst abgesagt habe. Die Märkte hingen zunehmend «am Tropf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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