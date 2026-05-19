© Foto: Christoph Schmidt/dpaDie Anteile des Burgerbraters standen zuletzt unter starkem Verkaufsdruck, doch inzwischen ist McDonald's reif für einen Rebound - 100 Prozent-Chance inklusive! Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - McDonald's Trotz der Gewinnmitnahmen in den vergangenen Tagen notieren insbesondere die US-Indizes in unmittelbarer Reichweite zu ihren Allzeithochs. Die in den vergangenen Wochen steile Gesamtmarktrallye wurde dabei fast ausschließlich von Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten getragen. Der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor notiert gegenüber dem Jahreswechsel mit einem Plus von 60 Prozent, einzelne Werte wie Intel, Micron und SanDisk verzeichneten sogar deutlich …Den vollständigen Artikel lesen
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