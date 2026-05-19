Mit "Tap In" bringt Visa die Fans der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 näher mit jedem mühelosen Fingertipp.

Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 kann sich alles in Sekundenbruchteilen ändern. Ein schneller Pass. Ein einfacher Abschluss. Ein Torschuss. In diesem Sommer verwandelt Visa (NYSE: V), der weltweite Zahlungsverkehrstechnologiepartner der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026, diese flüchtigen Momente in etwas viel Größeres mit dem Start von "Tap In", einer mutigen neuen globalen Kampagne, die auf der Überzeugung basiert, dass mit Visa alles ein Kinderspiel ist.

Aufgebaut um einen der bekanntesten Abschlüsse im Fußball, nimmt "Tap In" die einfachste Berührung im Spiel und verwandelt sie in eine kraftvolle Metapher dafür, wie Visa funktioniert: schnell, nahtlos und mühelos in den Momenten, die am meisten zählen. Bei der FIFA-Weltmeisterschaft geht diese Idee über das reine Storytelling hinaus, eröffnet Chancen in den Gemeinden und verbindet die Fans direkt mit dem Geschehen, während es live stattfindet.

Wenn Spieler "Tap In" machen, tun es die Fans auch

Im Mittelpunkt der Kampagne steht, dass Visa die Leidenschaft für den Fußball in allen drei Gastgeberländern zum Leben erweckt mit exklusiven Aktionen, unvergesslichen Momenten und einmaligen Preisen für Karteninhaber. Wenn der Ball im Netz landet, bleibt dieser Moment nicht auf das Stadion beschränkt er gelangt sofort auf die Bildschirme der Fans.

Visa-Karteninhaber in den Vereinigten Staaten und Kanada können sich für Tap In to Score1 registrieren, eine exklusive Visa-Aktion, die jedem Spiel und jedem Tor eine besondere Bedeutung verleiht. Fans können während des gesamten Turniers in Verbindung bleiben und haben täglich die Chance zu gewinnen, da sie wissen, dass das nächste Tor auf dem Spielfeld noch mehr Preise freischalten könnte. Von Tickets für Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und einer möglichen Reise zum Finale bis hin zu signierten Erinnerungsstücken und Merchandise-Artikeln in limitierter Auflage "Tap In to Score" verwandelt Spielmomente in gemeinsame Feierlichkeiten und Chancen.

Mit einem einfachen, wiederkehrenden Rhythmus, der den Ablauf des Turniers widerspiegelt, ist "Tap In to Score" darauf ausgelegt, die Fans über den Anpfiff hinaus zu begeistern die Teilnahme ist einfach, intuitiv und in den Rhythmus jedes Spieltags eingebunden.

In Mexiko können sich berechtigte Visa-Karteninhaber für Pásala Para Ganar2 registrieren eine Aktion, die Fans die Chance bietet, Tickets für ein Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zu gewinnen, indem sie einfach ihre berechtigten Karten registrieren. Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und Anfang Juni benachrichtigt.

Jason Sudeikis führt ein globales Team an, das für diesen Moment geschaffen ist

Um "Tap In" zum Leben zu erwecken, hat Visa ein Team zusammengestellt, das Humor, kulturelle Glaubwürdigkeit und Fußballgröße vereint. Die Kampagne startet mit einem wirkungsvollen Heldenfilm, der die Unvorhersehbarkeit, Energie und Freude der FIFA-Weltmeisterschaft einfängt und zeigt, wie ein einziges Antippen weit über den Platz hinaus Wellen schlagen kann.

Der preisgekrönte Schauspieler Jason Sudeikis ist das Aushängeschild der Kampagne. Er reist durch die USA, Mexiko und Kanada und nutzt seine Visa-Karte, um jeden Schritt seines FIFA-Weltmeisterschafts-Erlebnisses 2026 zu vereinfachen und veranschaulicht so, wie Visa Reibungsverluste beseitigt und Fandom im echten Leben zum Leben erweckt.

In der "Tap In"-Kampagne wird er von einigen der spannendsten und ikonischsten Persönlichkeiten des heutigen Turniers begleitet, darunter Lamine Yamal, Erling Haaland, Christian Pulisic, Jorge Campos und der legendäre Kommentator Andrés Cantor

Gemeinsam feiern sie eine einfache Wahrheit, die Fans sofort erkennen: Die kleinsten Kleinigkeiten können die größten Momente schaffen.

"Fußball hat diese Art, selbst den kleinsten Moment als gemeinsames Erlebnis zu gestalten", sagte Jason Sudeikis. "Tap In hilft den Fans, mit diesem Gefühl verbunden zu bleiben egal, ob sie auf dem Spielfeld, auf der Tribüne oder zu Hause sind."

Vom Bildschirm auf die Straße: Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu einem vernetzten Erlebnis machen

Tap In wird über Rundfunk, digitale Medien, soziale Netzwerke, Partnerschaften mit Content-Erstellern und Live-Fan-Momente verbreitet und trifft die Fans dort, wo die Fußballkultur heute lebt. Tap In-Benachrichtigungen, von Creators gestaltete Erklärvideos und immersive Umgebungen erwecken Tap In als ein stets verfügbares FIFA-Weltmeisterschaft-Erlebnis zum Leben.

Visas Tap-In-Studio-Aktivierung in ausgewählten Stadien und großen Austragungsstädten lädt Fans ein, in die Kampagne einzutauchen, und verbindet Fußball, Kunst aus Visas allererster globaler Kunstsammlung und Kultur, während sie ein Erlebnis erschließt, das nur Visa bieten kann.

Tap In to Impact

Die Tap-In-Kampagne von Visa nutzt zudem die Energie der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und wandelt sie in wirtschaftliche Impulse um, die kleine Unternehmen, Kreative und Gemeinschaften in den Gastgeberländern direkt unterstützen.

Im Rahmen von Tap In to Impact stellt Visa 600.000 US-Dollar für drei gemeinnützige Partner in jedem Gastgeberland bereit: SCORE in den USA, Pro Mujer in Mexiko und Futurpreneur in Kanada. Diese Investitionen unterstützen lokale Unternehmer, Mentoren und Community-Builder dabei, ein globales Turnier in nachhaltige lokale Wirkung umzuwandeln und sicherzustellen, dass die Begeisterung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft dort, wo sie ausgetragen wird, ein bleibendes Vermächtnis hinterlässt.

Mit Visa ist alles ein Tap In

"Fans schauen sich die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft nicht nur an sie leben sie", sagte Frank Cooper III, Chief Marketing Officer bei Visa. "Tap In bringt sie jedem Moment näher und macht das einfachste Tor im Fußball zu einer Einladung für Fans überall, mitzumachen. Einmal tippen, und schon bist du dabei."

Um mehr über Visas "Tap In to Score" zu erfahren und zu erfahren, wie Sie sich registrieren können, um die Chance auf spielbezogene Preise zu erhalten, besuchen Sie visa.com und folgen Sie Visa in den sozialen Medien und auf YouTube.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend bei digitalem Zahlungsverkehr, was die Transaktionen zwischen Verbrauchern, Verkäufern, Finanzinstituten und Regierungsbehörden in mehr als 200 Ländern und Regionen erleichtert. Unsere Mission ist die Verbindung der Welt über ein innovatives, zuverlässiges und sicheres Zahlungsnetz. So können Menschen, Unternehmen und Wirtschaftssysteme gedeihen. Wir glauben, dass Wirtschaftssysteme, die jeden überall einschließen, jedem auch überall zunutze kommen. Teilnahme ist in unseren Augen entscheidend für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Mehr erfahren Sie unter Visa.com.

1 KEIN KAUF ERFORDERLICH. Sie müssen zum 1. Mai 2026 Inhaber einer gültigen Visa-Karte sein und Ihren Wohnsitz in den USA (50 Bundesstaaten), Washington D.C., Puerto Rico oder Kanada haben sowie mindestens 18 Jahre alt bzw. volljährig sein. Die Gewinner der Match-Tickets tragen die Kosten für Reise und Unterkunft selbst. Für Einwohner Kanadas ist ein Geschicklichkeitstest erforderlich. Endet am 20. Juli 2026. Regeln/Teilnahmebedingungen: https://tevnt.com/VisaFWC26Promo

2 Regeln/Teilnahmebedingungen: https://tevnt.com/VisaFWC26Promo/mx/

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