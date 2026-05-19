Die Aktie von Evotec SE geriet nach der Ausgabe einer Wandelanleihe erneut massiv unter Druck. Inzwischen arbeitet sich das Papier jedoch langsam wieder nach oben. Am Dienstag gewinnt die Aktie leicht hinzu und notiert aktuell bei 4,72 €. Könnte der Einstieg eines prominenten Finanzinvestors nun neuen Schwung in die Evotec-Aktie bringen? Goldman Sachs baut Beteiligung aus In einer Insiderinformation vom 18. Mai teilte Evotec mit, dass Goldman Sachs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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