BÖRSE HEUTE: DAX stabil trotz Nvidia-Unsicherheit (19.05.2026)

Die Themen Börse Heute und Börse Aktuell bleiben auch am Dienstag von hoher Volatilität geprägt. Während die europäischen Aktienmärkte den Handelstag überwiegend freundlich beendeten, sorgten steigende US-Renditen, geopolitische Risiken und Nervosität vor den Nvidia-Zahlen zunächst für deutlichen Druck an der Wall Street. Besonders Technologie- und Halbleiterwerte standen im Fokus der Anleger.

Im weiteren Verlauf der US-Session stabilisierte sich die Stimmung jedoch deutlich. Nvidia, Intel und andere Chipwerte konnten ihre anfänglichen Verluste teilweise komplett aufholen. Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit an den Finanzmärkten hoch - vor allem wegen der Lage rund um die Straße von Hormus, steigender Inflationssorgen und der Frage, wie die US-Notenbank reagieren wird.

SAP Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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