Die Ottobock-Aktie steht massiv unter Druck. Ein kritischer Bericht eines bekannten Leerverkäufers hat den SDAX-Wert am Dienstag zweistellig einbrechen lassen. Anleger blicken nun gespannt auf die nächsten Reaktionen des Managements und die charttechnisch wichtige Unterstützungszone.Shortseller sorgt für Schock an der Börse Die Aktie des Prothesenherstellers Ottobock verlor zeitweise mehr als 12 Prozent und gehörte damit zu den schwächsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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