Die zweite, reifere Wasserstoff-Welle ist keine Spekulation mehr. 2026 läuten Politik und Industrie die Ära der emissionsfreien Mobilität ein mit massiven Milliarden-Förderungen für Elektroautos, fallenden Elektrolysekosten und serienreifen Brennstoffzellen-Lkw. Nach den ernüchternden Rückschlägen des frühen Hypes fließt Kapital jetzt in profitable Wertschöpfungsketten. Der Transportsektor wird zum größten Abnehmer. Wer frühzeitig auf die Gewinner dieser Transformation setzt, partizipiert direkt an einem strukturellen Aufschwung. Drei Vorreiter an vorderster Front, die unterschiedliche Hebel bedienen: der Elektrogigant BYD, der Nachrüstungsspezialist dynaCERT und der Wasserstoff-Vollversorger Plug Power.Den vollständigen Artikel lesen ...
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