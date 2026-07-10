Anzeige
Mehr »
Freitag, 10.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Paukenschlag! Diese Gratis-Aktien könnten jetzt Gold wert sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0M4W9 | ISIN: CNE100000296 | Ticker-Symbol: BY6
Tradegate
09.07.26 | 21:58
9,250 Euro
-0,54 % -0,050
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
FTSE China 50
HANG SENG
RENIXX
1-Jahres-Chart
BYD CO LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BYD CO LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
9,5749,60707:22
9,5619,58907:22
zukunftsbilanzen.de
10.07.2026 06:46 Uhr
279 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Raketen im Nahen Osten! Kriegsangst treibt Ölpreise, Xiaomi und BYD kämpfen um Marktanteile - dynaCERT wittert jetzt seine Stunde!

Die Weltlage ist und bleibt angespannt. Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ist praktisch Geschichte, vorgestern Nacht griffen amerikanische Streitkräfte erneut rund 90 Ziele im Iran an, Teheran antwortete mit Attacken auf US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait. Die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Öltransportrouten der Welt, kommt wieder fast zum Erliegen, die Ölpreise ziehen spürbar an. Genau in diesem nervösen Umfeld tobt an den Aktienmärkten ein ganz eigener Machtkampf. Während asiatische Schwergewichte wie Xiaomi und BYD sich in einem gnadenlosen Preiskrieg gegenseitig die Kunden abjagen, richten Anleger den Blick auch auf kleinere Player, die Profiteure vom steigenden Ölpreis sein könnten. So z. B. ein kanadisches Cleantech-Unternehmen, dessen Technologie zur Emissionsreduktion gerade genau den Nerv der Zeit trifft, und bei dem sich charttechnisch spürbar Druck aufbaut. Wir werfen einen Blick auf drei unterschiedliche Werte: BYD, Xiaomi und dynaCERT.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.