© Foto: UnsplashXiaomi schickt zwei neue SUVs mit Kampfpreisen und gewaltiger Reichweite ins Rennen. Doch Anleger sehen vor allem die riesige Lücke zum Jahresziel - und schicken die Aktie deutlich tiefer.Xiaomi wollte mit neuen SUVs den nächsten Angriff im chinesischen Elektroautomarkt starten. An der Börse kam die Präsentation jedoch schlecht an. Die Aktie fiel am Freitag in Hongkong zeitweise um bis zu 11 Prozent und schloss den Handel 7,3 Prozent im Minus. Anleger reagierten damit nicht nur auf die neuen Modelle, sondern vor allem auf die Frage, wie teuer Xiaomi sein Wachstum im Autogeschäft inzwischen erkaufen muss. Im Mittelpunkt steht die neue Sky-Nomad-Reihe, mit der Xiaomi erstmals in den Markt für …
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