American Tungsten & Antimony sichert sich 10 Mio. AUD und US-Steuervorteil: Nächster Schritt Richtung Nasdaq-Listing und kritische Rohstoffe Made in USA

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American Tungsten & Antimony Ltd (WKN, A41XT2 ISIN, AU0000445603) hat eine stark nachgefragte Kapitalerhöhung über 10 Mio. AUD abgeschlossen. Die Platzierung stieß bei institutionellen und professionellen Investoren auf großes Interesse und musste laut Unternehmen sogar skaliert werden. Damit verbessert der Rohstoffentwickler seine Finanzbasis mit Blick auf die angestrebte Notierung am Nasdaq Capital Market in den USA.

Das Unternehmen verzichtete bewusst auf zusätzliche Überzeichnungen. Hintergrund sind mögliche nicht verwässernde Finanzierungsquellen aus US-Förderprogrammen sowie potenzielle Verkäufe von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten. Beide Maßnahmen könnten die Liquiditätsposition zusätzlich stärken.

AT4 arbeitet an einer US-zentrierten "Hub-and-Spoke"-Strategie für Wolfram- und Antimonprojekte. Das Umfeld dafür bleibt günstig. In den USA rückt die Versorgung mit kritischen Mineralien zunehmend in den Fokus der Industrie- und Verteidigungspolitik.

Im Zentrum steht die geplante Wiederaufnahme der Wolframproduktion in Dutch Mountain in Utah. Dort besitzt AT4 eine vollständig genehmigte Aufbereitungsanlage, die derzeit modernisiert wird. Ergänzt wird das Portfolio durch die Projekte Tennessee Mountain und Nightingale in Nevada.

Parallel entwickelt AT4 mit dem Antimony Canyon Project in Utah eines der größten unerschlossenen Antimonvorkommen der USA weiter. Frühere Bohrungen lieferten hochgradige Ergebnisse. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, eine heimische US-Antimonlieferkette aufzubauen.

Ausbau der US-Strategie rückt in den Fokus

AT4-CEO Andre Booyzen erklärte: "Die starke Unterstützung durch neue und bestehende institutionelle Investoren ist eine klare Bestätigung der Strategie von AT4 und der Qualität unserer US-amerikanischen Wolfram- und Antimonprojekte."

Weiter sagte er: "Mit der nun gesicherten Platzierung ist AT4 gut positioniert, um die Bohrungen im Antimony Canyon Project zu beschleunigen, das erste Bohrprogramm im Tennessee Mountain Tungsten Project zu starten, die Modernisierung der Verarbeitungsanlage in Dutch Mountain voranzutreiben und den Weg zur Zulassung am Nasdaq Capital Market in den Vereinigten Staaten fortzusetzen."

Zudem betonte Booyzen: "Unsere Strategie besteht darin, ein Portfolio von Wolfram- und Antimonprojekten in Utah und Nevada zu konsolidieren und wieder in Produktion zu bringen. Dabei nutzen wir bestehende Genehmigungen, historische Produktion und Explorationspotenzial, um den Wiederaufbau US-amerikanischer Lieferketten für diese kritischen Mineralien zu unterstützen."

Die Platzierung umfasst rund 142,9 Mio. neue Aktien zu je 0,07 AUD. Zusätzlich sicherte sich das Unternehmen weitere etwa 0,35 Mio. AUD über die sogenannte Chairman's List. Investoren erhalten zudem Gratisoptionen im Verhältnis 1:2 mit einem Ausübungspreis von 0,10 AUD und Laufzeit bis Oktober 2028.

Der Ausgabepreis lag 12,5% unter dem Schlusskurs vom 14. Mai 2026. Die neuen Aktien werden gleichrangig zu den bestehenden Aktien notieren.

Die Mittel sollen vor allem in Explorations- und Ressourcenbohrungen, Infrastruktur, technische Studien, Genehmigungen sowie geologische und geophysikalische Arbeiten fließen. Auch allgemeine Betriebskosten und Kosten der Kapitalmaßnahme werden daraus gedeckt.

Tennessee Mountain und Antimony Canyon im Mittelpunkt

Nach Abschluss der Finanzierung richtet sich der Fokus nun auf mehrere operative Meilensteine. Dazu zählt das erste Bohrprogramm im Tennessee Mountain Tungsten Project in Nevada. Dort gibt es bereits mehrere hochgradige Wolframabschnitte, die an der Oberfläche mineralisiert sind und in die Tiefe offen bleiben. Entlang der mineralisierten Kontaktzone gelten zudem mehr als fünf Kilometer als bislang unerprobt.

Auch die Bohrungen im Antimony Canyon Project sollen fortgesetzt werden. Grundlage dafür sind die ersten Bohrergebnisse aus dem März 2026.

Parallel arbeitet AT4 an der Modernisierung der Dutch-Mountain-Aufbereitungsanlage. Sie soll eine kurzfristige Verarbeitungskapazität für Wolfram und Antimon in den USA schaffen.

Hinzu kommen Gespräche mit US-Bundes- und Landesbehörden. Das Unternehmen positioniert sich dabei innerhalb der amerikanischen Lieferkette für kritische Mineralien sowie im Rahmen des Defense Production Act.

Für das dritte Quartal 2026 strebt AT4 weiterhin die Zulassung am Nasdaq Capital Market an. Das Unternehmen erwartet dadurch einen deutlich besseren Zugang zu US-Investoren sowie höhere Handelsliquidität. Eine zusätzliche Kapitalaufnahme im Zusammenhang mit der Nasdaq-Notierung ist derzeit nicht vorgesehen.

Steueranreiz aus Utah stärkt Projektwirtschaftlichkeit

Parallel zur Finanzierung meldete AT4 einen weiteren wichtigen Schritt. Das Unternehmen erhielt vom Utah Governor's Office of Economic Development (GOED) eine leistungsabhängige Steuervergünstigung.

Im Rahmen des REDTIF-Programms erhält AT4 künftig eine staatliche Steuergutschrift von 40% auf neu generierte Steuern im Bundesstaat Utah. Die Förderung betrifft Unternehmenssteuern, Umsatzsteuern sowie Lohnsteuerabgaben.

Die Vereinbarung steht im Zusammenhang mit der Entwicklung des Antimony Canyon Project im Garfield County in Utah.

AT4-Chef Andre Booyzen sagte dazu: "Diese Anerkennung durch den Bundesstaat Utah stellt einen bedeutenden Meilenstein für American Tungsten and Antimony dar und unterstreicht die strategische Bedeutung des Aufbaus einer sicheren, heimischen Lieferkette für kritische Mineralien in den Vereinigten Staaten."

Weiter erklärte er: "Unsere geplante Antimon-Raffinerie der dritten Verarbeitungsstufe sowie unsere integrierte Bergbau- und Verarbeitungsstrategie sollen Amerikas wachsenden Bedarf an Materialien unterstützen, die für Verteidigung, Energie und moderne Fertigung essenziell sind."

Booyzen ergänzte: "Wir sind stolz darauf, in ländliche Regionen Utahs zu investieren, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und zur langfristigen wirtschaftlichen Stärke der Countys Iron und Garfield sowie der gesamten Region beizutragen."

Politische Unterstützung für kritische Mineralien wächst

Auch von staatlicher Seite erhielt das Projekt deutliche Unterstützung. Ryan Starks, Executive Director der Economic Development Corporation of Utah, erklärte: "EDC Utah fühlt sich geehrt, AT4 bei der Schließung einer kritischen Lücke in der US-amerikanischen Lieferkette zu unterstützen."

Er ergänzte: "Utah ist hervorragend positioniert, um eine bedeutende Rolle bei der Produktion kritischer Mineralien zu spielen, und AT4 trägt dazu bei, die verantwortungsvolle Entwicklung von Antimon- und Wolframressourcen voranzutreiben."

Auch auf lokaler Ebene stößt das Projekt auf Zustimmung. David Johnson, Wirtschaftsförderungsdirektor von Cedar City und Iron County, sagte: "Das ist ein Wendepunkt für unsere lokale Wirtschaft und die Zukunft unserer Einwohner."

Und weiter: "Die Ansiedlung von AT4 bedeutet einen generationenübergreifenden Wandel für unsere Arbeitskräfte, der Hunderten Familien stabile und gut bezahlte Arbeitsplätze bieten wird."

Das REDTIF-Programm funktioniert leistungsabhängig. Steuervergünstigungen fließen erst dann, wenn vereinbarte Meilensteine erreicht und entsprechende Steuerzahlungen tatsächlich geleistet wurden. Die Prüfung erfolgt jährlich durch die Behörden des Bundesstaates Utah.

Für AT4 bedeutet das: Die Förderung reduziert potenziell die effektive Steuerbelastung der US-Projekte. Ein unmittelbarer Mittelzufluss entsteht daraus jedoch nicht. Die tatsächliche Höhe des Vorteils hängt von den künftig generierten Steuerzahlungen ab und lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern.

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Quelle:

03091446.pdf

03091449.pdf

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American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000445603

WKN: A41XT2

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Enthaltene Werte: AU0000445603