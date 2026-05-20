DJ MÄRKTE ASIEN/Zinsanstieg belastet Börsen - Samsung mit Streik unter Druck

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Mittwoch die negativen Vorzeichen. Belastend wirken schwache Vorgaben der Wall Street und die jüngst kräftig gestiegenen Marktzinsen. In den USA standen vor allem Halbleiter- und andere Technologiewerte unter Druck. Hier nahmen Anleger vor den Nvidia-Zahlen, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss vorgelegt werden, weiter Gewinne mit. Dass US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben einen für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran ausgesetzt hat, stützte nicht, zumal Trump später sagte, die USA könnten immer noch angreifen, falls diplomatische Bemühungen scheitern sollten. Der Brent-Ölpreis gibt aktuell zwar um 0,7 Prozent nach auf 110,50 Dollar, verharrt damit aber noch immer auf hohem Niveau, was Inflationssorgen befeuert.

In Seoul verliert der Kospi 1,5 Prozent. Das Schwergewicht Samsung Electronics fällt um rund 3 Prozent, nachdem Verhandlungen mit den Gewerkschaften einem Medienbericht zufolge gescheitert sind. Deren Mitglieder wollten wie geplant ab Donnerstag in den Streik treten, heißt es.

Am Tokioter Aktienmarkt fällt der Topix um 1,7 Prozent. Japanische Anleger trennen sich aus Sorge um die hohen Energie- und Materialkosten von Metall-, Elektronik- und Technologiewerten.

Etwas besser halten sich die chinesischen Börsen, nachdem die Zentralbank des Landes wichtige Zinssätze unverändert belassen hat. In Shanghai sinkt der Composite-Index um 0,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong liegt 0,5 Prozent im Minus. Alibaba gewinnen in Hongkong 0,5 Prozent, nachdem das Unternehmen einen neuen KI-Chip vorgestellt hat.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.501,70 -1,2 -2,4 08:00 Topix 500 (Tokio) 2.957,29 -1,7 +11,2 08:00 Kospi (Seoul) 7.165,90 -1,5 +70,1 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.655,44 -0,6 +0,1 10:00 Shanghai-Composite 4.150,98 -0,5 +4,6 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.030,91 -0,8 +8,3 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.244,16 -2,0 -27,7 10:00 KLCI (Malaysia) 1.721,16 -0,4 +2,4 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:12 % YTD EUR/USD 1,1602 -0,0 1,1604 1,1632 -1,2 EUR/JPY 184,37 -0,1 184,59 185,10 +0,2 EUR/GBP 0,8657 -0,1 0,8662 0,8685 -0,7 USD/JPY 158,88 -0,1 159,04 159,13 +1,4 USD/KRW 1.508,70 +0,1 1.507,28 1.508,35 +4,7 USD/CNY 6,8093 -0,1 6,8144 6,8035 -2,6 USD/CNH 6,8126 -0,1 6,8158 6,8046 -2,3 USD/HKD 7,8328 -0,0 7,8332 7,8316 +0,7 AUD/USD 0,7104 -0,1 0,7109 0,7131 +6,5 NZD/USD 0,5833 -0,0 0,5834 0,5854 +1,3 BTC/USD 76.740,38 -0,3 76.979,54 77.039,81 -12,5 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 103,53 -0,6 -0,62 104,15 Brent/ICE 110,49 -0,7 -0,79 111,28 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.465,06 -0,4 -16,22 4.481,28 Silber 73,59 -0,3 -0,24 73,83 Platin 1.918,20 -0,2 -4,15 1.922,35 (Angaben ohne Gewähr) ===

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May 20, 2026 00:34 ET (04:34 GMT)

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