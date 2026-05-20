Seoul - Beim südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung haben rund 48.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter einen 18-tägigen Generalstreik angedroht. Der für Donnerstag geplante Streik wäre der mit Abstand grösste in der Konzerngeschichte. Hintergrund ist ein Konflikt um die Höhe von Bonuszahlungen an die Belegschaft, nachdem der südkoreanische Konzern im Zuge eines anhaltenden Booms rund um Künstliche Intelligenz Rekordgewinne erzielt hat. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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