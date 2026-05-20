von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Gukasyan, Sie sind CEO von Revizto - was genau macht Ihr Unternehmen, wenn Sie es jemandem ohne Hintergrund des Bauwesens erklären? Arman Gukasyan: Revizto ist das fehlende Bindeglied zwischen digitalem Design und physischer Realität. Es bringt fragmentierte Daten - wie 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle - sowie voneinander getrennte Tools in einem gemeinsamen Raum zusammen, sodass alle Teammitglieder mit demselben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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