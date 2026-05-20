Von Noëmi Kern, Universität Basel Viele scheuen sich davor, ihr Geld in Finanzanlagen zu stecken. Weshalb auch Nicht-Anlegen ein Risiko ist und wie sich Zweifel überwinden lassen erklären die Ökonomin Jacqueline Henn und der Psychologe Daniel Grosshans. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Jacqueline Henn ist spezialisiert auf Finanzmarkttheorie. Ihr Anliegen ist es, Menschen mehr Kompetenz in Finanzfragen zu vermitteln. Sie erklärt, was es beim Investieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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