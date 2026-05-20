Heute Vormittag startet die diesjährige Hauptversammlung der Commerzbank in Frankfurt am Main. Es ist das zweite Mal seit dem Einstieg der Unicredit. Auch wenn die Italiener gar nicht an der Veranstaltung teilnehmen werden, ist die drohende Übernahme das alles bestimmende Thema. Für Anleger ist jedoch noch etwas anderes zentral.Das Wichtigste kurz und knapp:• Die Commerzbank hält ab heute Vormittag ihre Hauptversammlung ab.• Vertreter der Unicredit sind wie bereits im vergangenen Jahr nicht mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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