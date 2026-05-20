LONDON, Ontario, May 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren minderwertige Ausgangsstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gibt bekannt, dass es die bedingte Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien an der Toronto Stock Exchange ("TSX") unter dem Börsenkürzel "ACT" erhalten hat. Die endgültige Genehmigung der Börsennotierung steht noch unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen sämtliche Anforderungen der TSX erfüllt, einschließlich der Einreichung aller erforderlichen Unterlagen.

Das Unternehmen wird eine Pressemitteilung veröffentlichen, sobald die TSX den voraussichtlichen Handelsbeginn bestätigt. Im Zusammenhang mit der Notierung an der TSX erwartet das Unternehmen das Delisting seiner Stammaktien von der Canadian Securities Exchange ("CSE"). Für Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf; weder ein Umtausch der Aktienzertifikate noch sonstige Maßnahmen sind erforderlich, da sich weder das Börsenkürzel noch der CUSIP-Code der Stammaktien ändern.

"Seit dem Börsengang an der CSE im Jahr 2021 hat sich Aduro von einem jungen börsennotierten Technologieunternehmen zu einem an der Nasdaq notierten Unternehmen für chemische Verfahrenstechnologien mit einer gestärkten Bilanz und umfangreichen Programmen zur industriellen Kommerzialisierung entwickelt", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. "Das Unternehmen hat seine Hydrochemolytic-Technologie ("HCT") durch Betriebskampagnen in der Next-Generation-Process ("NGP")-Pilotanlage, die Entwicklung eines First-of-a-Kind ("FOAK")-Industrieprojekts, die Vereinbarung kommerzieller Abnahmeverträge, die Entwicklung von Lizenzpaketen und erweiterte Anwendungen im Erdölbereich vorangetrieben. Wir danken der CSE aufrichtig dafür, dass sie uns eine Plattform für unser frühes Wachstum am Kapitalmarkt sowie den Zugang zu Investoren geboten hat, und freuen uns auf diesen nächsten Schritt an der Toronto Stock Exchange, während wir die HCT-Technologie in den Bereichen Kunststoffabfälle, schwere Kohlenwasserstoffe und erneuerbare Öle weiter vorantreiben."

Aduro ist derzeit im CSE25-Index vertreten, der die 25 größten Unternehmen der Canadian Securities Exchange nach Marktkapitalisierung umfasst. Dies unterstreicht das wachsende Profil von Aduro an den Kapitalmärkten sowie das Vertrauen der Aktionäre in die kontinuierlichen Fortschritte, die seit dem Börsengang von Aduro an der CSE erzielt wurden. Die geplante Notierung an der TSX stellt die nächste Phase in der Entwicklung von Aduro am Kapitalmarkt dar und soll die Marktpräsenz erhöhen, den Zugang zu institutionellen Investoren verbessern sowie das Kapitalmarktprofil des Unternehmens in Kanada weiter stärken.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere und wertvollere Ölprodukte sowie zur Veredelung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigstes Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der geplanten Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSX; der Erfüllung der endgültigen Voraussetzungen für die Notierung an der TSX; des voraussichtlichen Zeitpunkts der Aufnahme des Handels an der TSX; des voraussichtlichen Delistings der Stammaktien des Unternehmens von der CSE; der erwarteten Vorteile der Notierung an der TSX, einschließlich einer größeren Marktpräsenz, eines verbesserten Zugangs zu institutionellen Anlegern und der weiteren Entwicklung des Profils des Unternehmens auf dem kanadischen Kapitalmarkt; sowie der Weiterentwicklung der Hydrochemolytic-Technologie durch das Unternehmen in den Bereichen Kunststoffabfälle, schwere Kohlenwasserstoffe und erneuerbare Öle.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, die endgültigen Anforderungen der TSX zu erfüllen, sämtliche erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen zu erhalten, den Handel an der TSX planmäßig aufzunehmen, das Delisting von der CSE umzusetzen, die Hydrochemolytic-Technologie weiterzuentwickeln und erfolgreich einzusetzen sowie die für die Entwicklungsprogramme des Unternehmens erforderlichen finanziellen Mittel, Genehmigungen, Ausrüstungen, Partner und sonstigen Ressourcen bereitzustellen. Darüber hinaus basieren sie auf Annahmen über die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftspläne umzusetzen und die erklärten Ziele zu erreichen, seine Marktpräsenz und den Zugang zu Investoren aufrechtzuerhalten und auszubauen sowie auf stabile Markt-, Regulierungs- und Wirtschaftsbedingungen.

Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die endgültige Genehmigung der TSX nicht oder verspätet erteilt wird; das Risiko, dass der Handel an der TSX nicht wie erwartet oder überhaupt nicht aufgenommen wird; das Risiko, dass sich das erwartete Delisting von der CSE verzögert oder nicht wie vorgesehen erfolgt; Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, Handelsliquidität und Investoreninteresse; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Skalierung, Kommerzialisierung und Marktakzeptanz der Hydrochemolytic-Technologie; technische, operative, genehmigungsbezogene, finanzielle, lieferkettenbezogene und Integrationsrisiken; Risiken hinsichtlich Verfügbarkeit und Qualität der Ausgangsstoffe; regulatorische Risiken sowie Risiken im Zusammenhang mit Zertifizierungen und politischen Rahmenbedingungen; Wettbewerbsrisiken sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov beschrieben sind. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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