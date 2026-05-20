Vor den Quartalszahlen von Nvidia am Abend dürfte der Handel in Frankfurt von jeder Menge Zurückhaltung geprägt sein und der DAX leicht schwächer starten.

Auch der Handel in den USA und Asien bleibt von einem tendenziell defensiven und risikoaversen Verhalten der Investoren geprägt. Während die Indizes in Europa und auch der DAX in den vergangenen Tagen von der sich auf den ersten Blick entspannenden Situation in Nahost profitieren konnten, halten die Gewinnmitnahmen an der Wall Street und in Fernost an.

Die Ölpreise notieren unverändert auf einem hohen Niveau. Mit dem großen Finale der Berichtssaison heute Abend dürften die Impulse von der Unternehmensseite weniger werden und die geopolitische Gemengelage wieder eine höhere Gewichtung bei den Investorenentscheidungen bekommen. Die Notenbanken halten sich derzeit sowohl mit Entscheidungen als auch mit Äußerungen zurück, um keine zusätzliche Unsicherheit in die Märkte zu bringen. So hat heute die chinesische Zentralbank nicht an der Zinsschraube gedreht und sich abwartend präsentiert.

Kurz nach 22 Uhr ist es dann so weit: Das US-Schwergewicht Nvidia präsentiert Zahlen und Ausblick und wird damit zu einem wesentlichen Gradmesser für die Fortsetzung der Rally im Technologie- und Halbleitersektor. Heute Abend wird sich zeigen, ob die Kurse in den vergangenen Wochen die Ziele hinausgeschossen sind oder noch Potenzial besitzen.

Davor wird das Sitzungsprotokoll der letzten US-Notenbanksitzung veröffentlicht, zudem stehen im Tagesverlauf die Erzeugerpreise aus Deutschland und der Eurozone auf der Agenda. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 000 und 24 350 Punkten bewegen.

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