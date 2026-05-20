Um 10 Uhr beginnt in Wiesbaden die mit Spannung erwartete Hauptversammlung der Commerzbank. Sie steht im Zeichen des Abwehrkampfs gegen die italienische Großbank Unicredit. Euro am Sonntag dokumentiert einige Fragen, die Fondsgesellschaften und Aktionärsvertreter heute an den Commerzbank-Vorstand und den Aufsichtsrat stellen werden: • Was müsste passieren, damit Sie offene und vor allem freundliche Gespräche mit Unicredit führen könnten? Sie haben dies ja nicht ausgeschlossen. • Hätte eine größere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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