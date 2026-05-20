BERLIN (dpa-AFX) - Fans des englischen Fußballs können die Spiele von Florian Wirtz, Nick Woltemade und Kai Havertz auch künftig bei Sky verfolgen. Wie der Pay-TV-Sender mittelte, wurde die Partnerschaft mit der Premier League bis 2031 verlängert. Der aktuell laufende Vertrag war bis Ende der Saison 2027/28 gültig.

"Die Premier League gehört zu den absoluten Premium-Rechten des internationalen Sports. Mit zahlreichen deutschen Stars und vielen der besten Spieler der Welt ist die Liga auch für die Fußballfans in Deutschland besonders attraktiv", sagte Sky-Deutschland-Chef Barny Mills in einer Mitteilung.

Sky Deutschland überträgt die Premier League seit der Saison 2019/20. Davor hatte der Bezahlsender die Liga schon viele Jahre bis einschließlich 2015/16 gezeigt. In der Zwischenzeit lagen die Rechte beim Streaming-Dienst Dazn. Die Spiele der 1. und 2. Bundesliga und des DFB-Pokals laufen ebenfalls bei Sky./jrz/DP/zb