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Steyr Motors mit stabiler Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2026 - Hoher Auftragsbestand und zunehmende Dynamik im Defense-Geschäft stützen Wachstumsperspektive



20.05.2026 / 08:30 CET/CEST

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Steyr Motors mit stabiler Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2026 - Hoher Auftragsbestand und zunehmende Dynamik im Defense-Geschäft stützen Wachstumsperspektive Gesamtauftragsbestand von EUR 308 Mio., davon rund EUR 200 Mio. rechtlich bindend

Steigende Nachfrage im Defense-Marine-Bereich, insbesondere bei Unmanned Surface Vehicles (USV) als Basis für eine deutliche Wachstumsbeschleunigung in 2026

BUKH-Akquisition stärkt Marktposition im internationalen Defense- und Spezialbootmarkt und eröffnet zusätzliche Umsatzpotenziale - Konsolidierung ab Q2 2026

Mehrere internationale Großprojekte und Ausschreibungen mit Start ab 2027 bzw. bereits im zweiten Halbjahr 2026

Deutlicher Ergebnis- und Margenanstieg im zweiten Halbjahr erwartet - Prognose bestätigt Steyr, Österreich, 20. Mai 2026 - Die Steyr Motors AG ( ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, ist stabil in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und sieht sich trotz eines verhaltenen ersten Quartals operativ klar auf Wachstumskurs. Ein hoher Auftragsbestand, steigende Nachfrage im Defense-Marine-Bereich sowie neue europäische Defense-Programme bilden die Grundlage für eine deutliche Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr und darüber hinaus. Im ersten Quartal 2026 erzielte Steyr Motors Umsatzerlöse von EUR 11,7 Mio.1 (Vorjahr: EUR 11,5 Mio.). Die Umsatzentwicklung war durch zeitliche Verschiebungen größerer Auftragsvolumina aus Indien und dem Mittleren Osten, infolge der geopolitischen Spannungen rund um den Iran-Konflikt, belastet. Die betreffenden Projekte haben weiterhin Bestand und verschieben sich lediglich zeitlich in spätere Perioden. Das bereinigte EBIT erreichte EUR 0,9 Mio. nach EUR 2,1 Mio. im Vorjahr. Ursächlich hierfür waren vor allem strategische Vorleistungen, wie ein gezielter Personalaufbau, der Ausbau von Produktionskapazitäten für den weiteren Wachstumskurs in 2026 und die Folgejahre sowie die Verschiebung margenstarker Projekte. Gleichzeitig erwartet das Unternehmen im weiteren Jahresverlauf einen deutlichen Margensprung durch die zunehmende Auslastung vorhandener Kapazitäten, die Abarbeitung des vertraglich gesicherten Auftragsbestandes sowie die Lieferung margenstarker Spare-Parts für einen führenden Defense-Kunden. Mit einem Gesamtauftragsbestand von EUR 308 Mio., davon rund EUR 200 Mio. rechtlich bindend, verfügt Steyr Motors bereits heute über eine außergewöhnlich hohe Umsatzvisibilität bis Ende 2030. Besonders dynamisch entwickelt sich derzeit der Markt für unbemannte Systeme (USV), in dem Steyr Motors zunehmend als Technologielieferant positioniert ist. Zusätzliche mögliche Impulse erwartet das Unternehmen aus einem Folgeauftrag der US Navy über rund 500 Boote. Die Umsatzwirksamkeit dieses Programms wird ab 2027 erwartet. Ein weiterer strategischer Wachstumstreiber ist die Akquisition der dänischen BUKH-Gruppe, die ab dem zweiten Quartal 2026 in den Konzernabschluss einbezogen wird. Die Akquisition entwickelt sich bereits in der frühen Phase profitabler als ursprünglich erwartet. Gleichzeitig erschließt sich Steyr Motors mit der Integration der BUKH-Gruppe signifikante Ausschreibungs- und Cross-Selling- sowie margenstarke Aftermarket-Potenziale im internationalen Defense- und Spezialbootmarkt. Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche Wachstumspotenziale ab 2027 bzw. bereits im zweiten Halbjahr 2026 aus neuen europäischen Defense-Programmen und konkret laufenden Ausschreibungen mit einem Gesamtvolumen von knapp 2.000 Fahrzeugen in mehreren Ländern. Parallel dazu wird die neu entwickelte M12 Power Unit im ersten Halbjahr sowohl von europäischen Streitkräften als auch von einem renommierten Drohnenhersteller getestet. Das Unternehmen sieht darin erhebliches Potenzial ab 2027 für zukünftige Serienaufträge im Bereich mobiler Energieversorgung, autonomer Systeme und moderner militärischer Infrastruktur. Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, erklärt: "Die zeitlichen Verschiebungen größerer Auftragsvolumina aus Indien und dem Mittleren Osten belasteten die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal. Dennoch bilden der hohe Auftragsbestand, die zunehmende Dynamik im Bereich unbemannter Systeme (USV) sowie zusätzliche Impulse aus europäischen Defense-Programmen eine solide Grundlage für eine deutliche Beschleunigung der Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr." Vor dem Hintergrund der starken operativen Dynamik bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet weiterhin einen Umsatz zwischen EUR 75 Mio. und EUR 95 Mio. bei einer EBIT-Marge von mindestens 15 %.



1 Hiervon entfallen ca. 1,7 EUR auf Umsätze, die Stey Motors ab dem Erwerb der BUKH A/S am 25. Februar 2026 mit der BUKH A/S erzielt hat. Diese Umsätze werden als Drittumsätze ausgewiesen, da die BUKH A/S erst zum 1.4.2026 in den Konsolidierungskreis der Steyr-Gruppe aufgenommen worden ist.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.



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