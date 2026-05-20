© Foto: Barbara Gindl - picture allianceUm den österreichischen Motorenhersteller Steyr ist es nach dem Short Squeeze im vergangenen Jahr ruhig geworden. Am Dienstag hat der Konzern Zahlen vorgelegt. Steyr Motors: Abgemeldet nach dem Short Squeeze Im vergangenen Jahr sorgte die Aktie von Steyr Motors mit einem aufsehenerregenden Short Squeeze für Furore. Ausgehend von rund 13 Euro kletterten die Anteile in wenigen Tagen auf über 400 Euro, nachdem risikoaffine Anlegerinnen und Anleger auf den geringen Freefloat der Aktie aufmerksam geworden waren, die sich damals mehrheitlich im Besitz von Mutares befand. Nach dem anschließenden Absturz wurde es rasch ruhig um das Papier, obwohl sich der Aktienmarkt auf ein dauerhaft erhöhtes …Den vollständigen Artikel lesen
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