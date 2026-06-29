Der Stopp der Bundesregierung für das milliardenschwere F126-Fregattenprogramm hat die Rheinmetall-Aktie am vergangenen Mittwoch zeitweise um mehr -20% einbrechen lassen. Dabei fiel der Kurs erstmals seit April 2025 wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 1.000 €. Doch was bedeutet das für Anleger: Sollten diese jetzt zuschlagen oder besser die Finger von der Aktien lassen? Ein schwerer Rückschlag für Rheinmetall Für Rheinmetall bedeutet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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