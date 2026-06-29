Die Rheinmetall Aktie steht nach einem massiven Kursrutsch weiter unter Druck. Seit dem Hoch bei 1.979,50 Euro hat der DAX Wert mehr als die Hälfte seines Börsenwerts eingebüßt. Im Fokus stehen nun das verlorene Fregattenprojekt, charttechnische Risiken und ein möglicher Insiderkauf durch Vorstandschef Armin Papperger.Absturz nach Fregattenentscheidung Der jüngste Einbruch hängt eng mit dem Ende der Hoffnungen auf das F126 Fregattenprogramm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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