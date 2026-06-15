Glückwunsch an alle Anleger, die die jüngste Schwächephase bei Almonty genutzt haben. Zum Ende der Woche legte die Aktie des Wolfram-Produzenten wieder spürbar zu. Denn an den fundamentalen Fakten hat sich nichts geändert. Wolfram ist knapp und die Nachfrage steigt. Im Gespräch mit der "taz" beschreibt ein Marktexperte die aktuelle Situation als dramatisch. Er fordert unter anderem, dass der Export von Wolframschrott nach China untersagt wird. Außerdem müssten Minenprojekte stärker gefördert werden. Ähnlich wie bei Wolfram muss der Westen auch bei Seltenen Erden eigene Lieferketten aufbauen. In den USA will dies MP Materials tun. Die Aktie läuft seit Monaten seitwärts. Doch Analysten raten zum Kauf. Im Abwärtstrend befindet sich die Aktie von Steyr Motors. Die Quartalszahlen konnten keine Impulse geben. Vielleicht bringt der Bereich der autonomen Systeme die Trendwende?Den vollständigen Artikel lesen ...
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