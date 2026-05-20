Basel - Der Verwaltungsrat der Pax hat Yvonne Häring mit Wirkung zum 1. Januar 2027 zur neuen CEO ernannt. Als bisherige stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsleitung folgt sie auf Peter Kappeler, der die genossenschaftlich verankerte Pax Gruppe seit 2011 leitet und zur Delegiertenversammlung 2027 als Präsident das Verwaltungsrates kandidiert. Yvonne Häring wird ab dem 1. Januar 2027 Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO) der Pax. Mit ihrer Ernennung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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