Zürich - Die Vermögensverwaltungsbank EFG International hat die Profitabilität in den ersten vier Monaten des Jahres auf einen weiteren Höchstwert gesteigert. Das Zürcher Finanzinstitut verzeichnete zudem einen starken Zufluss an neuen Kundenvermögen. Der Reingewinn habe sich in den Monaten Januar bis April auf «mehr als 130 Millionen Franken» belaufen, teilte EFG am Mittwoch mit. Im gleichen Vorjahreszeitraum hatte die Bank den Reingewinn noch auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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