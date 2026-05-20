© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEDie Renk-Aktie hat sich seit Oktober fast halbiert. Trotzdem zieht KNDS aus dem Deal noch immer hunderte Millionen Euro heraus.Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS trennt sich von einem großen Teil seiner Beteiligung am Getriebehersteller Renk Group und kassiert damit einen dreistelligen Millionengewinn. Wie das Unternehmen mitteilte, platziert KNDS über Nacht 5,8 Millionen Renk-Aktien bei institutionellen Investoren. Das entspricht einem Anteil von 5,8 Prozent am Unternehmen. Rund zehn Prozent der Anteile will KNDS weiterhin halten. Die Aktien wurden laut den begleitenden Banken zu 45,10 Euro angeboten und damit nur leicht unter dem letzten Xetra-Schlusskurs von 46,27 Euro. Das deutet …Den vollständigen Artikel lesen
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