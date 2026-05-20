FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In Deutschland sind am Mittwoch bei zwei Unternehmen Anteilsverkäufe von Aktionären ein Thema. Bei Renk verkaufte der Rüstungskonzern KNDS ein 5,8-Prozent-Paket. Der Platzierungspreis je Aktie betrug nach Angaben von Händlern 45,10 Euro. Bei Springer Nature wurde ein 2,5-Prozent-Paket von BC Partners offenbar zu 18,75 Euro je Aktie veräußert.

Renk-Anteile wurden auf der Plattform Tradegate zuletzt 1,7 Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt, während Springer-Aktien dort 7,5 Prozent einbüßten. Die Springer-Aktien litten stärker wegen des höheren Abschlags, der in Kauf genommen wurde.

Bei Renk war dieser im Vergleich zum Vortags-Schlusskurs nur 2,5 Prozent groß, bei Springer dagegen 8,5 Prozent. Händler gingen dann am Morgen davon aus, dass dies bei Renk den Druck mildert.

Der KNDS-Anteil an Renk sinkt durch den Anteilsverkauf auf etwa zehn Prozent. Der Finanzinvestor BC Partners hatte 2024 beim Börsengang von Springer Nature schon Anteile platziert und reduziert seine Beteiligung nun weiter./tih/zb

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