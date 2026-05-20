Fahrzeugintegrierte Photovoltaik (VIPV) könnte den externen Strombedarf von Elektrofahrzeugen deutlich reduzieren. Das zeigt das europäische Forschungsprojekt SolarMoves, das 23 Fahrzeugtypen und 1,3 Millionen Kilometer Messdaten auswertete. Für Planer, Stadtwerke und Flottenentscheider liefern die Ergebnisse konkrete Anhaltspunkte zur Netzentlastung und Amortisation. VIPV-Potenzial: Bis zu 80 Prozent Eigenversorgung möglichFahrzeuge mit integrierten Solarmodulen können einen erheblichen Teil ihres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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